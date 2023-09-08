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لبنان

ميقاتي يستقبل وزير الخارجيّة ووفداً من مجلس الأعمال اللبناني في الكويت

Lebanon 24
08-09-2023 | 11:29
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بعد ظهر اليوم في السرايا وعرض معه شؤون وزارته. 

مجلس الأعمال اللبناني في الكويت
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واستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من مجلس الأعمال اللبناني في الكويت ضم كلا من رئيس المجلس علي حسن خليل ونائبي الرئيس محمد ناجيا وشارل يونس والأمين العام للمجلس كريم عادل درويش.
 
بعد الزيارة، قال الأمين العام للمجلس كريم عادل درويش: "تشرفنا اليوم بلقاء دولة الرئيس وأطلعناه على نشاطات التي قام بها المجلس خلال السنوات الماضية وخصوصاً تجاه مواجهة الأزمات المتعددة والمتلاحقة التي عصفت بلبنان  حيث كان للمجلس دور في دعم لبنان على الصعد كافة وكذلك تقديم يد العون لأبناء الجالية اللبنانية في الكويت، وتعزيز التعاون الوثيق بين السفارة اللبنانية والمجلس، كما أطلعنا دولته على خطة المجلس المستقبلية التي تهدف الى تعزيز الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين لبنان والكويت والى تطوير وتعزيز شبكات التواصل بين مجتمع الأعمال اللبناني في الكويت ولبنان وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، ونحن حريصون دائما على لعب دورنا كرجال أعمال ومدراء تنفيذين للمساهمة في استعادة لبنان دوره الريادي في المنطقة على  الصعد كافة".
 
وقدم المجلس درع شكر وتقدير للرئيس ميقاتي.
 
 
 
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