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لبنان

هيئة العمل الفلسطيني المُشترك في صيدا: ملتزمون بوقف إطلاق النار في عين الحلوة

Lebanon 24
08-09-2023 | 11:54
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أصدرت هيئة العمل الفلسطيني المُشترك في صيدا، مساء اليوم الجمعة، بياناً أكدت فيه الإلتزام في تثبيت وقف إطلاق النار في مُخيم عين الحلوة بعد الإشتباكات العنيفة التي شهدها منذ مساء أمس الخميس.
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كذلك، أكدت الهيئة قرار هيئة العمل المركزية بتعزيز القوة المشتركة من الأطر السياسية الوطنية والإسلامية للقيام بالمهام الموكلة إليها. 
 
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