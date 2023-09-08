هيئة العمل الفلسطيني المُشترك في صيدا: ملتزمون بوقف إطلاق النار في عين الحلوة

أصدرت هيئة العمل الفلسطيني المُشترك في صيدا، مساء اليوم الجمعة، بياناً أكدت فيه الإلتزام في تثبيت وقف إطلاق النار في مُخيم عين الحلوة بعد الإشتباكات العنيفة التي شهدها منذ مساء أمس الخميس.

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