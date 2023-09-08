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لبنان

من قصد جنبلاط بعبارة "نابشي القبور"؟

Lebanon 24
08-09-2023 | 12:14
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كان لافتاً كلام الرئيس السّابق للحزب "التقدّمي الإشتراكي" وليد جنبلاط اليوم خلال إستقباله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في المختارة، إذ تحدّث عن الأطراف التي تسعى إلى "نبش القبور"، وقال: "مُصالحة الجبل تكرّست بالرغم من أصوات النشاز من هنا وهناك والتي تصرّ على نبش القبور وتنسى صفحات العيش المشترك المجيدة للجبل والوطن".
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مصادر سياسيّة قرأت في كلام جنبلاط رسالة مباشرة إلى "القوات اللبنانية" ورئيسها سمير جعجع باعتبار أنَّ الأخير سعى مؤخراً إلى إطلاق خطابٍ ناريّ على أكثر من صعيد.

وبحسب المصادر، فإنَّ جنبلاط سعى من خلال كلمتهِ إلى إنتقاد الجهات التي تسعى إلى عدم المشاركة في الحوار الذي دعا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن الإستحقاق الرئاسي وذلك من خلال قوله: "ليس هناك أغبى أو أسخف لكن أخطر ممن ينادون بالفراغ، ولا يسهّلون موضوع الانتخابات الرئاسية".
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