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لبنان

خبرٌ عن مقتل مسؤول في "حزب الله" ضمن خلدة.. هذه حقيقته!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-09-2023 | 12:41
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نفت مصادر مُقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24" مضمون الخبر الذي تمّ تداولهُ عبر مواقع التواصل الإجتماعي والذي أفاد عن إغتيال أحد المسؤولين الأمنيين للحزب في منطقة خلدة، مساء اليوم الجمعة.
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وقالت المصادر إنَّ هذا الخبر كاذبٌ وعارٍ من الصحّة جُملة وتفصيلاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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