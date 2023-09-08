خبرٌ عن مقتل مسؤول في "حزب الله" ضمن خلدة.. هذه حقيقته!

نفت مصادر مُقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24" مضمون الخبر الذي تمّ تداولهُ عبر مواقع التواصل الإجتماعي والذي أفاد عن إغتيال أحد المسؤولين الأمنيين للحزب في منطقة خلدة، مساء اليوم الجمعة.

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