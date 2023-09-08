سعد: هناك التزام كامل بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

أكد النائب أسامة سعد أن "هناك التزام كامل بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة ونأمل أن يستمر ذلك"،

وفي حديث للـ"أم تي في"، قال سعد: "بذلنا جهوداً منذ ليل أمس لوقف إطلاق النار وتثبيته آملين أن يستمر هذا الواقع".

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وتابع قائلاً: "هناك جماعات مسلّحة موجودة في التعمير وحي الطوارئ وهي تتسبب بكل ما يحصل داخل المخيم وتهديد الأمن الوطني"، لافتاً إلى أن "المطلوب تشكيل قوة فلسطينية أمنية مشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار وتسليم قتلة العرموشي ورفاقه".

وأضاف: "نخشى من أن يكون هناك تغطية من أطراف سياسية لبنانية وفلسطينية للجماعات المسلحة في مخيم عين الحلوة".