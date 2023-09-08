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لبنان

منها فرض خوات وتعاطي المخدرات.. مطلوب بجرائم مختلفة في قبضة الجيش

Lebanon 24
08-09-2023 | 14:16
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 6 /9 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة البزالية – البقاع السوري (م.غ.) لإقدامه على الإتجار بالمخدرات، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا ونحو 60 كلغ من حشيشة الكيف.
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وبتاريخ 7 /9 /2023، أوقفت دورية من المديرية في منطقة الجاموس – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ز.) المطلوب بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، وفرض خوات، وافتعال إشكالات وإطلاق النار. ضُبطت في حوزته كمية من الحبوب المخدرة ومبلغ مالي.
 سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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