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لبنان

"دولارات جديدة" تظهرُ في لبنان.. إليكم ما يجري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-09-2023 | 14:31
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لجأ مُواطنون في الآونة الأخيرة إلى خيار شراء "ليراتٍ ذهبية" من السُّوق وذلك بهدف الإستحواذِ على أصولٍ جيّدة تُحافظ على قيمتها أكثر من الدولار.
 
 وفي الواقع، فإنّ ما تبيّن هو أنَّ الطلبَ على الليرات إزداد بكثافة خلال الشهر الماضي، إذ راح مواطنون يشترون كميات كبيرة منها بعشرات آلاف الدولارات.

وأشارت مصادر ناشطة في سوق الذهب إلى أنَّ سعر الليرة الواحدة يتراوح حالياً بين 420 و 440 دولاراً، كاشفة أنّ هناك جهات تسعى لـ"لملمة الليرات" من السُّوق بهدف إستيراد أخرى جديدة من الخارج، وقالت: "هناك تقديرات بأنّ مبيعات ليرات الذهب شهرياً تصلُ إلى مئات آلاف الدولارات، وهناك سيولة جديدة بالدولار باتت تظهرُ مؤخراً من خلال هذه العملية باعتبار أن المواطنين باتوا يُخرجون أموالهم المُخبأة في المنازل لإستثمارها في الذهب". 

مع هذا، فقد حذرت المصادر من عمليات "غشّ" على صعيد بيع الليرات الذهبية، مشيرة إلى أنَّ هناك جهات تبيع الليرات خارج متاجر الذهب على أنها من الذهب الخالص، بينما هي مُزيفة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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