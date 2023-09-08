هزة أرضيّة في لبنان.. سكان هذه المنطقة شعروا بها!

أفادت المعلومات بأنّ سكان مدينة صيدا شعروا بهزّة أرضية، مساء اليوم الجمعة.



وللإشارة، فإنَّه حتى الآن لم يُعلن المركز الوطني للجيوفيزياء عن رصد أيّ هزّة جديدة، في حين أنَّ البيانات الواردة على مختلف التطبيقات المتخصصة بمراقبة الزلازل لم تُقدّم أي معلومة عن تحرّك أرضي في لبنان.

Advertisement وللإشارة، فإنَّه حتى الآن لم يُعلن المركز الوطني للجيوفيزياء عن رصد أيّ هزّة جديدة، في حين أنَّ البيانات الواردة على مختلف التطبيقات المتخصصة بمراقبة الزلازل لم تُقدّم أي معلومة عن تحرّك أرضي في لبنان.