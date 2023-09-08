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لبنان

هزة أرضيّة في لبنان.. سكان هذه المنطقة شعروا بها!

Lebanon 24
08-09-2023 | 15:24
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أفادت المعلومات بأنّ سكان مدينة صيدا شعروا بهزّة أرضية، مساء اليوم الجمعة.

وللإشارة، فإنَّه حتى الآن لم يُعلن المركز الوطني للجيوفيزياء عن رصد أيّ هزّة جديدة، في حين أنَّ البيانات الواردة على مختلف التطبيقات المتخصصة بمراقبة الزلازل لم تُقدّم أي معلومة عن تحرّك أرضي في لبنان.
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