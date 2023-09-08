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لبنان
مولوي يواصل إستقبال الوفود المعزية بوفاة عمته
Lebanon 24
08-09-2023
|
15:34
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استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في دارته في طرابلس الوفود المعزية بوفاة عمته المرحومة فتاة مولوي.
ومن المعزين بعد الظهر: النائب كريم كبارة ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، مفتي طرابلس والشمال محمد امام ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي ، والنواب: محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، رازي الحاج، احمد الخير، احمد رستم، وليد البعريني، سجيع عطيه، شربل مارون، اديب عبد المسيح، هاغوب ترزيان، محمد يحيى، اشرف ريفي، زياد حواط، جميل عبود، ميشال معوض، حيدر ناصر، اسعد درغام وجيمي جبور، مفتي عكار زيد زكريا، مفتي طرابلس السابق الشيخ مالك الشعار، وفد من مشايخ بلاد جبيل، الوزيرين السابقين طارق الخطيب ومروان شربل ، النواب السابقين: منصور غانم البون، علي درويش واسعد هرموش، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار على رأس وفد من الجهاز، وفد من اتحاد عمال الشمال، وفد من حركة امل بقيادة بسام طليس، وفد من فرع العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي،النائب السابق الدكتور قاسم عبد العزيز ممثلا الرئيس سعد الحريري، النائب السابق نعمة الله ابي نصر، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، النائب غادة ايوب ممثلة رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع على رأس وفد من قياديين في القوات، وفد من مؤسسة العرفان التوحيدية، رئيس بلدية طرابلس احمد قمرالدين، وفد من ضباط قوى الامن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك، المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، رئيس جهاز امن المطار العميد فادي كفوري على راس وفد من الجهاز، نائب مدير عام امن الدولة العميد حسن شقير، وفد من المحافظين والقائمقامين في كل المناطق اللبنانية، النائب النائب السابق فارس سعيد على رأس وفد من فاعليات بلاد جبيل، رئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية ورئيس جمعية "امكان" احمد هاشمية على رأس وفد، وفد من حركة حماس، وفد من مدراء وموظفي وزارة الداخلية والبلديات واعلاميين وشخصيات من المجتمع المدني.
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وتلقى الوزير مولوي اتصالات تعزية من عدد كبير من الشخصيات السياسية والامنية والديبلوماسية والعسكرية من لبنان والخارج.
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