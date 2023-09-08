خبيرُ زلازل لبنانيّ يُطلق تحذيراً مهماً.. ما قالهُ يستدعي الإنتباه!

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مع عودة الحديث عن السدود في لبنان وأسباب فشلها، نشر الخبير الجيولوجي طوني نمر منشوراً عبر حسابه على منصة "اكس" أوضح من خلاله أسباب فشل بعض السدود.وقال نمر: "مع عودة الكلام عن بعض السدود في لبنان وأسباب فشلها أعيد وأكرر للمرة الألف بعيداً عن زواريب السياسة في لبنان: سد المسيلحة يرتفع 45 متر عن سطح البحر والهدف منه ري قرى قضاء البترون التي هي أعلى منه أصلاً. مع فقدان عامل الجاذبية لجر مياه السد الى وجهتها، ومع ندرة الكهرباء في لبنان لنقل المياه بواسطة المضخات، السد فاشل حكماً".وعن سد بلعة، قال أنه "قائم في منطقة بواليع طبيعية استوجبت أعمالاً بتكاليف باهظة لتسكيرها، في حين أن سعة خزان السد بعد التعبئة هي 1.5 مليون متر مكعب فقط. اختيار الموقع غير موفق على الاطلاق، والجدوى الاقتصادية غير موجودة".أما عن سد بسري، فأشار الى أنه "مصمم ليبنى على ملتقى فالقين زلزاليين (فالق بسري وفالق روم) حيث نقطة ارتكاز زلزال 16 أذار 1956 بقوة 5.8 درجات. الموقع خطير جداً من حيث امكانية تحفيز مياه السد للحركة الزلزالية على الفوالق الموجودة".