Advertisement

لبنان

ردّ من وزير الثقافة ضدّ "المفبركين": "خيطوا بغير هالمسلّة"!

Lebanon 24
08-09-2023 | 16:35
A-
A+
Doc-P-1105528-638298130280426033.jpg
Doc-P-1105528-638298130280426033.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن وزير الثقافة محمد وسام المرتضى البيان الآتي: "عمد البعض الى دسّ خبرٍ يتناول موقع رئاسة مجلس النواب ولهؤلاء نقول: إن مسار الأمور في أداء وزير الثقافة يتجه نحو التزامه القيام بواجبه الوزاري بتجرّد، ووضوح رؤية، ودأب لا استكانة فيه، بثًّا للوعي ودفاعًا عن القيم، وخدمةً للبنانيين من دون تفريق، ووفاءً للثقة التي أولته إياها مرجعيتا الثنائي".
Advertisement

وأضاف: "أما لمن فبركوا خبرًا في موضوع رئاسة المجلس، ودسَّوه على لسان من وصفوه بأنه "نائب بارز في الثنائي"، فنقول: إن هذا الخبر الذي لا أساس له من قريب أو بعيد، يعكس غيظكم من ثبات الرئيس برّي على حماية لبنان وشعبه، ومن قدرته الخلاّقة على ابتكار الحلول للمعضلات التي تفخّخون بها الحياة الوطنية. لذلك، خيّطوا بغير هالمسلّة، وتذكروا بيتًا من الشعر ينطبق تمامًا على حالكم: وعلاج الأبدانِ أيسرُ خطبًا حين تعتلُّ من علاجِ العقولِ".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:55 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-09-08
17:00 | 2023-09-08
16:55 | 2023-09-08
16:51 | 2023-09-08
15:44 | 2023-09-08
15:34 | 2023-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24