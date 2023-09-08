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لبنان

ميقاتي زار المولوي مُقدماً واجب العزاء بوفاة عمّته

Lebanon 24
08-09-2023 | 04:32
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زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في دارته في طرابلس لتقديم واجب التعزية بوفاة عمته المرحومة فتاة مولوي.
 
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