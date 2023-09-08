الحاج حسن: الأزمة التي يمرّ بها لبنان ستنتهي حكماً

التقى وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن خلال زيارته معهد "سيام مونبلييه"، طلاب كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية (قسم الاقتصاد الزراعي) في ماستر DATEM المشترك بين كلية الزراعة و"السيام مونبيلييه"، إضافة الى طلاب الدكتوراه في المعهد، في حضور مستشار وزير الزراعة الدكتور سالم درويش.

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وبعد تقديم موجز عن التعاون القائم منذ العام 2012 بين كلية الزراعة والسيام مونييلليةً من الدكتور حاتم بلهوشات والدكتور سالم درويش منسقي الماستر، استمع الحاج حسن إلى مواضيع الأبحاث التي يقوم بها الطلاب، وإلى عرض تجربتهم في الدراسة خلال فترة تواجدهم في فرنسا.

وأثنى وزير الزراعة على "الدعم الذي تقدمه السيام الى طلاب كلية الزراعة في كل مراحل دراستهم، بما فيها 8 منح تقدم لطلاب لبنانيين سنوياً منذ ما لا يقل عن 11 عاماً".



وفي سياق كلامه، أكد الحاج حسن أنّ الأزمة التي يمر بها لبنان ستنتهي حكماً، مشيراً إلى أن "إعادة بناء الدولة ومؤسساتها بالمفهوم العصري والحديث يعتمد على جيل الشباب الذي سيثمر زرعاً وافراً في الخبرات والمعرفة التي اكتسبها هؤلاء الطلاب في جامعتهم الأم الجامعه اللبنانية وفي السيام مونبيلييه".