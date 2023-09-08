بيانٌ من وزارة المالية.. ماذا جاء فيه؟

أصدرَ المكتب الإعلامي في وزارة المالية التالي:

"إزاء ما يثار حول التأخير في صرف التعويضات المؤقتة لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية ان يوضح ما يلي:

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لقد صدر المرسوم رقم 11984 الخاص بهذا التعويض ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/8/2023، حيث اعطي بموجبه لافراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي حق الاستفادة من التعويض المؤقت المنصوص عليه في المرسوم رقم 11227/2023 عن اشهر السنة كافة.

وحيث أن وزارة المالية كانت قد أنجزت صرف وتحويل الرواتب وملحقاتها عبر المصارف قبل هذا التاريخ، وفي الاساس لا يحق لها صرف اي مبلغ مرتبط بهذا المرسوم قبل صدوره ونشره في الحريدة الرسمية، وكونها لا تتحمل تبعات تأخر صدور المرسوم، وعطفا على المادة 237 من قانون المحاسبة العمومية التي نصت على أنّ "تؤدى في أول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب"، فهي بالتالي لا تتحمل اي مسؤولية تأخير في هذا الشأن.

وعليه، فإن هذه التعويضات المستحقة لافراد الهيئة التعليمية سوف يتم صرفها بالتزامن مع صرف الرواتب في نهاية الشهر الحالي، في حال ورود الجدوال والتصفيات المتعلقة بها من وزارة التربية في المواعيد المحددة.

وفي مجال صحي، يوضح المكتب الإعلامي للمستشفيات الخاصة وكل المعنيين بغسيل الكلى، ان وزارة المالية، ما زالت تنتظر من وزارة الصحة المستندات المطلوبة المتعلقة بهذه المستحقات، وذلك من أجل أن تتمكن من إجراء عمليات صرف المبالغ المالية المخصصة لذلك ودفعها بأسرع وقت ممكن".