تُسجِّل ماكينة الجمع الانتخابي لدى مرشح مدعوم تقدماً في الصوت المسيحي الذي يمكن أن يصب لمصلحته عندما تحين الفرصة الأخيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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