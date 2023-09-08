27
o
بيروت
27
o
طرابلس
30
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
19
o
النبطية
24
o
زحلة
19
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تقدّم
Lebanon 24
08-09-2023
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُسجِّل ماكينة الجمع الانتخابي لدى مرشح مدعوم تقدماً في الصوت المسيحي الذي يمكن أن يصب لمصلحته عندما تحين الفرصة الأخيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هاشم: اللبنانيون يدفعون ثمن السياسة التعطيلية التي يمارسها البعض
Lebanon 24
هاشم: اللبنانيون يدفعون ثمن السياسة التعطيلية التي يمارسها البعض
09/09/2023 04:28:53
09/09/2023 04:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الحلبي: سياسة الحكومة هي التي يجب الانطلاق منها لمساواة التلميذ غير اللبناني في المدارس اللبنانية على طريقة ما يجري في الأردن وتركيا
Lebanon 24
الحلبي: سياسة الحكومة هي التي يجب الانطلاق منها لمساواة التلميذ غير اللبناني في المدارس اللبنانية على طريقة ما يجري في الأردن وتركيا
09/09/2023 04:28:53
09/09/2023 04:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة: لبنان صرفَ 7 مليار ونصف تلبية للدعم وكنا نريد تهدئة الأوضاع في البداية لأنّ "المركزي" كان الوحيد الذي يمتلك سيولة لكننا سرعان ما عارضنا الاستمرار في هذه السياسة وصعّدنا وحينها ارتد الأمر في وجهي
Lebanon 24
سلامة: لبنان صرفَ 7 مليار ونصف تلبية للدعم وكنا نريد تهدئة الأوضاع في البداية لأنّ "المركزي" كان الوحيد الذي يمتلك سيولة لكننا سرعان ما عارضنا الاستمرار في هذه السياسة وصعّدنا وحينها ارتد الأمر في وجهي
09/09/2023 04:28:53
09/09/2023 04:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة: ماريان الحويك هي التي عملت على منصة "صيرفة" وأي أداة موجودة يمكن تطويرها وتغييرها والأهم هو السياسة التي سيتم العمل على أساسها في مصرف لبنان
Lebanon 24
سلامة: ماريان الحويك هي التي عملت على منصة "صيرفة" وأي أداة موجودة يمكن تطويرها وتغييرها والأهم هو السياسة التي سيتم العمل على أساسها في مصرف لبنان
09/09/2023 04:28:53
09/09/2023 04:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سياسة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت بأوضاع حميمة مع خطيبها.. شاهدوا ماذا فعلت بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية (صور)
Lebanon 24
ظهرت بأوضاع حميمة مع خطيبها.. شاهدوا ماذا فعلت بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية (صور)
00:55 | 2023-09-08
08/09/2023 12:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنان معروف... أُصيب بجلطة دماغيّة ونُقل على الفور إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
وفاة فنان معروف... أُصيب بجلطة دماغيّة ونُقل على الفور إلى المستشفى (صورة)
05:04 | 2023-09-08
08/09/2023 05:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الصيفية لم تنتهِ بعد: استعدوا لموجة حارة جديدة.. وهذا موعد انحسارها
Lebanon 24
الصيفية لم تنتهِ بعد: استعدوا لموجة حارة جديدة.. وهذا موعد انحسارها
00:20 | 2023-09-08
08/09/2023 12:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل: هكذا ستصبح رسوم الميكانيك
Lebanon 24
بالتفاصيل: هكذا ستصبح رسوم الميكانيك
03:15 | 2023-09-08
08/09/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ مهم من "الأمن العام".. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ مهم من "الأمن العام".. إليكم ما جاء فيه
04:06 | 2023-09-08
08/09/2023 04:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:30 | 2023-09-08
استبعاد اللامركزية المالية
16:55 | 2023-09-08
مقدمات النشرات المسائيّة
16:51 | 2023-09-08
الحاج حسن: الأزمة التي يمرّ بها لبنان ستنتهي حكماً
16:35 | 2023-09-08
ردّ من وزير الثقافة ضدّ "المفبركين": "خيطوا بغير هالمسلّة"!
15:44 | 2023-09-08
خبيرُ زلازل لبنانيّ يُطلق تحذيراً مهماً.. ما قالهُ يستدعي الإنتباه!
15:34 | 2023-09-08
مولوي يواصل إستقبال الوفود المعزية بوفاة عمته
فيديو
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
09/09/2023 04:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
09/09/2023 04:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
09/09/2023 04:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24