استبعاد اللامركزية المالية

أبلغ نائب في كتلة حليفة مرجعاً أن التوجهات لديه استبعاد أي بحث بما يُسمى "اللامركزية المالية" والانطلاق من نصوص محادثات الطائف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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