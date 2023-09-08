لبنان يطلب من العراق إعفاءه من دفع 1،1 مليار دولار

ذكرت "نداء الوطن" ان هناك مساعي لطلب اعفاء لبنان من 1،1 مليار دولار هي مستحقات للعراق لقاء الاتفاق النفطي السابق، فيما يلقى هذا المسعى معارضة شديدة من أطراف عراقية فاعلة.

وأكدت مصادر معنية أن ذلك المبلغ لم يدفع حتى تاريخه وفق الاتفاق الموقع في تموز 2021 على ان يدفع لبنان ثمن الشحنات بالليرة اللبنانية في لبنان حسب سعر الصرف لقاء خدمات تقدم للعراقيين. واشارت المصادر الى كلام في الكواليس ونطاق ضيق بدأ يتردد عن طلب الإعفاء، علماً بأن اتفاقاً جديداً سيسري في الشهرين المقبلين لتزويد لبنان بكمية أخرى من مادة النفط الأسود بمقدار 1،5 مليون طن متري. وذلك وفقاً للآلية المعمول بها سابقاً، بحيث يحصل استبدال بمادتي الغاز أويل و/أو الفيول أويل بنوعيه (A) و(B) لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، والكمية توفر تغذية بالتيار 4 ساعات يومياً.