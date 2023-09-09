Advertisement

لبنان

أسبوع لبناني حاسم يحدد مسار الازمة الرئاسية ورصد للقاء ماكرون وبن سلمان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-09-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1105593-638298435416086737.jpg
Doc-P-1105593-638298435416086737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشكل الأسبوع المقبل محطة حاسمة ستتحدّد خلالها الوجهة النهائية لمسار الأزمة الرئاسية، سواء في اتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، أو  البقاء في دائرة المراوحة القاتلة.

ويأتي الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان الاثنين المقبل تزامنا مع حركة موفدين قطريين وسعوديين، ولا يبدو حتى اللحظة، أن هناك جدول اعمال واضحا لزيارة لودريان، مع ترجيح بأن يقوم  بلقاءات ثنائية،واستبعاد الحوار الشامل الذي يتطلع اليه.
Advertisement

بالتوازي، تتجه الانظار الى المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مساء اليوم في الهند على هامش قمة العشرين، والتي سيعقبها اجتماع في باريس بين لودريان وباتريك دوريل المستشار الرئاسي لشؤون الشرق الاوسط  والفريق السعودي المؤلف من مستشار ولي العهد السعودي نزار العلولا والمدير في الخارجية السعودية بندر قطان والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري.

وسيكون الملف الرئاسي في لبنان ايضا  بنداً اساسياً في اجتماع تعقده اللجنة الخماسية على مستوى وزراء الخارجية على هامش اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك.

في المقابل بدا من السجال الدائر بين "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل" ان فرص المبادرة  الحوارية التي ينوي الرئيس  نبيه بري القيام بها تتضاءل. الا ان مصادر معنية جددت التأكيد"انّ المبادرة قائمة، ولن تتأثر بالقصف المتزايد عليها"، مرجحة" أن يوجه الرئيس بري دعوة للكتل النيابية للحوار في مجلس النواب بعد زيارة لودريان، وبالتالي سيتأخر الحوار الى ما بعد منتصف الشهر الحالي".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-09-09
02:15 | 2023-09-09
02:00 | 2023-09-09
01:45 | 2023-09-09
01:30 | 2023-09-09
01:15 | 2023-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24