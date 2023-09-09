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لبنان
"حساسية" باسيل وراء حملته على الحوار
Lebanon 24
09-09-2023
|
01:15
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قال مصدر مقرب من "التيار الوطني الحر" ومتابع دائم لمواقف رئيس "التيار" النائب جبران باسيل" إن الأخير بدّل رأيه في ما خص الحوار الذي قرر الرئيس نبيه بري الدعوة اليه لسبب يعتبره أساسيا.
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اضاف المصدر" بعدما رحب باسيل بالحوار في المجلس النيابي، عاد في عشاء البترون قبل يومين الى"مهاجمة" هذا الحوار وذلك على خلفية معلومات وصلته بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يود تسليم إدارة الحوار الى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، لكون البعض يعتبر الرئيس بري طرفاً، وهذا الأمر لم يرُق لرئيس "التيار".
وبحسب المصدر"هذا الامر هو الذي دفع باسيل الى تبديل موقفه، ما يدل على الحساسية المتزايدة بينه وبين بو صعب".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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