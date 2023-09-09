Advertisement

لبنان

"حساسية" باسيل وراء حملته على الحوار

Lebanon 24
09-09-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1105594-638298444796375720.jpg
Doc-P-1105594-638298444796375720.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر مقرب من "التيار الوطني الحر" ومتابع دائم لمواقف رئيس "التيار" النائب  جبران باسيل" إن الأخير بدّل رأيه في ما خص الحوار الذي قرر الرئيس نبيه بري الدعوة اليه لسبب يعتبره أساسيا.  
Advertisement

اضاف المصدر" بعدما رحب باسيل  بالحوار في المجلس النيابي، عاد في عشاء البترون قبل يومين الى"مهاجمة" هذا الحوار وذلك على خلفية معلومات وصلته  بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يود تسليم إدارة الحوار الى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، لكون البعض يعتبر الرئيس بري طرفاً، وهذا الأمر لم يرُق لرئيس "التيار".

وبحسب المصدر"هذا الامر هو الذي دفع باسيل الى تبديل موقفه،  ما يدل على الحساسية المتزايدة  بينه وبين بو  صعب".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-09-09
02:15 | 2023-09-09
02:00 | 2023-09-09
01:45 | 2023-09-09
01:30 | 2023-09-09
01:00 | 2023-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24