الراعي في جولة خارجية طويلة

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يستعد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لزيارة الفاتيكان، ومنها ينتقل الى اوستراليا منتصف الشهر الحالي ولغاية الرابع والعشرين منه، حيث يحتفل بقداس اليوبيل الذهبي لابرشية اوستراليا المارونية في "نيو ساوث ويلز" في سيدني، كما سيرأس المؤتمر السادس للأساقفة الموارنة والرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، وهو مؤتمر يُعقَد كل ثلاث سنوات، على ان يقام بعدها عشاء خيري على شرف البطريرك الراعي، يعود ريعه كمساعدات الى مدارس لبنانية مهدّدة بالاقفال.وفي روزنامة سيّد بكركي زيارة ثانية الى الفاتيكان مطلع تشرين الاول المقبل، للمشاركة في السينودس الكنسي الذي يستمر لإسبوعين.