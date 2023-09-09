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لبنان

سوق الدولار في لبنان.. هذا ما سيشهده قريباً

Lebanon 24
09-09-2023 | 01:45
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تُعوّل مرجعيات إقتصاديّة على منصة "بلومبرغ" الجديدة التي سيتمُّ إطلاقها بدل منصة "صيرفة" خلال وقتٍ قريب، وتقولُ المصادر إنه من الممكن أن تحظى تلك المنصّة باهتمامٍ عربيّ على اعتبار أنها قد تُساهم في إندماجِ مستثمرين أو متموّلين ضمن السوق بشكلٍ أكثر شفافيّة ووضوح من المرحلة السابقة.
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وأوضحت المراجع أنَّ "بلومبرغ" تُشكل "إنتفاضة" على "صيرفة" من حيث المضمون، وما يجري هو أنّ المنصة الجديدة ستكشفُ سوق الدولار واللاعبين به قريباً، وهذا ما كان مفقوداً تماماً مع المنصة القديمة، وتضيف: "هذه العوامل تُمهد لثقة كانت غائبة، ولكن العبرة في التطبيق لاحقاً".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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