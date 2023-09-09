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لبنان

لماذا تكثر حوادث السير "الغريبة" في الآونة الأخيرة؟

Lebanon 24
09-09-2023 | 02:15
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يُلاحظ ارتفاع  كبير في عدد حوادث السير في الآونة الأخيرة. وفي الفيديوهات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، يظهر أنّ السيّارات المسؤولة عن هذه الحوادث تنتقل من مسلك إلى آخر بطريقة مفاجئة وغريبة، وتصطدم إمّا بسيّارات، او "تقتحم" متاجر ومحلات.
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وتعليقاً على هذه الحوادث، قال ميكانيكيّ لـ"لبنان 24"، إنّ الحرارة المرتفعة هي السبب الأساسيّ لهذه الحوادث، وما يحصل مع سائقي السيارات هو فقدانهم السيطرّة على مكابحها بطريقة مفاجئة، بسبب الحرّ الشديد.

ويُضيف أنّ أغلب هؤلاء هم من القادمين من أماكن بعيدة، حيث الحرارة مرتفعة جدّاً، وتُؤثّر على مكابح السيارة.

ونصح المواطنين بالتوقف لحوالي 15 إلى 20 دقيقة، وخصوصاً إذا لاحظوا رائحة من المكابح، لانها تكون بحاجة للتبريد.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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