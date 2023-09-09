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لبنان

النائب السابق عبد المجيد صالح في ذمّة الله

Lebanon 24
09-09-2023 | 02:42
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غيّب الموت العضو القيادي والمؤسس في حركة "أمل" النائب السابق عبد المجيد صالح.

وتم انتخاب صالح نائبا عن منطقة صور عن المقعد الشيعي في العام 2005.
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المصدر: الجديد
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لبنان

تعازي ووفيات

عبد المجيد

صالح

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