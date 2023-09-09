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لبنان

ينقل المخدّرات والعملة المزيّفة من البقاع إلى الشّمال.. هكذا أوقفته "المعلومات" بالجرم المشهود

Lebanon 24
09-09-2023 | 03:23
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين وتوقيفهم، توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بنقل المخدّرات والعملة المزيّفة من منطقة البقاع الى منطقة الشمال.
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على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى:

- م. ه. (مواليد عام 2007، سوري)

بتاريخ 4-9-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في محلّة القمّوعة على متن دراجة آلية لون أسود من دون لوحات، تمّ ضبطها.

بتفتيشه والدّراجة عُثِرَ على:

- /9,525/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف.

- /625/ غ من مادّة باز الكوكايين.

- /4,452/ حبّة مخدّرة " كبتاغون".

- مبلغ مزيّف بقيمة /9800/ دولار أميركي.

- هاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة قيامه بنقل المخدّرات والعملة المزيّفة من البقاع الى الشّمال، وأنه كان بصدد نقلها الى بلدة مشمش.

حجزت الدراجة الآلية عدلياً، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
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