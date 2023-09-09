بعد زلزال المغرب العنيف.. خبيرٌ لبناني يعلن أمراً بارزاً عن البحر المتوسط!

الهزة الأرضية فجر اليوم في المغرب بقوة 6.9 درجات حصلت على الطرف الجنوبي الغربي لسلسلة جبال أطلس، نتيجة الاصطدام بين الصفيحتين الأفريقية والأوروبية. نقطة الارتكاز بعيدة جداً عن البحر المتوسط، ولا تأثير مباشر لها على الحركة التكتونية فيه. pic.twitter.com/IDKY55nr04
— Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) September 9, 2023
الهزة الأرضية فجر اليوم في المغرب بقوة 6.9 درجات حصلت على الطرف الجنوبي الغربي لسلسلة جبال أطلس، نتيجة الاصطدام بين الصفيحتين الأفريقية والأوروبية. نقطة الارتكاز بعيدة جداً عن البحر المتوسط، ولا تأثير مباشر لها على الحركة التكتونية فيه. pic.twitter.com/IDKY55nr04