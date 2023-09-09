بعد زلزال المغرب العنيف.. خبيرٌ لبناني يعلن أمراً بارزاً عن البحر المتوسط!

كتب الباحث في الجيولوجيا في الجامعة الأميركية طوني نمر على حسابه عبر منصة "إكس": "الهزة الأرضية فجر اليوم في المغرب بقوة 6.9 درجات حصلت على الطرف الجنوبي الغربي لسلسلة جبال أطلس، نتيجة الاصطدام بين الصفيحتين الأفريقية والأوروبية".



وأكد نمر أن "نقطة الارتكاز بعيدة جداً عن البحر المتوسط، ولا تأثير مباشر لها على الحركة التكتونية فيه".

الهزة الأرضية فجر اليوم في المغرب بقوة 6.9 درجات حصلت على الطرف الجنوبي الغربي لسلسلة جبال أطلس، نتيجة الاصطدام بين الصفيحتين الأفريقية والأوروبية. نقطة الارتكاز بعيدة جداً عن البحر المتوسط، ولا تأثير مباشر لها على الحركة التكتونية فيه. pic.twitter.com/IDKY55nr04 — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) September 9, 2023 Advertisement