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لبنان

بعد زلزال المغرب العنيف.. خبيرٌ لبناني يعلن أمراً بارزاً عن البحر المتوسط!

Lebanon 24
09-09-2023 | 03:21
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كتب الباحث في الجيولوجيا في الجامعة الأميركية طوني نمر على حسابه عبر منصة "إكس": "الهزة الأرضية فجر اليوم في المغرب بقوة 6.9 درجات حصلت على الطرف الجنوبي الغربي لسلسلة جبال أطلس، نتيجة الاصطدام بين الصفيحتين الأفريقية والأوروبية".

وأكد نمر أن "نقطة الارتكاز بعيدة جداً عن البحر المتوسط، ولا تأثير مباشر لها على الحركة التكتونية فيه".
 
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