ميقاتي يتابع أوضاع اللبنانيين في المغرب بعد الزلزال: الجميعُ بخير

تبلّغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر سلسلة اتصالات أجراها بالسفارة اللبنانية في الرباط أنَّ جميع اللبنانيين في المغرب بخير في أعقاب الزلزال العنيف الذي هز مناطق في المغرب أمس.

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