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لبنان

بالصّور.. القذائف تطالُ صيدا جرّاء إشتباكات عين الحلوة!

Lebanon 24
09-09-2023 | 03:38
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ القذائف الصاروخية الناجمة عن الإشتباكات التي تجددت في مخيم عين الحلوة، صباح اليوم السبت، وصلت إلى أحياء مختلفة من مدينة صيدا.
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وأشارت المصادر الميدانية إلى أنَّ القذائف طالت منطقة نادي الضباط في منطقة سيروب المحاذية للمخيم، كما أنّ الرصاص الطائش وصل إلى مُحيط منطقة الحسبة. 

كذلك، كشفت مصادر "لبنان24" أنَّ قوّة خاصة من حركة "فتح" تشتبك الآن عند نقطة صفر مع مُسلحي "جند الشام" و "الشباب المسلم" في موقف البركسات وتُوقع إصابات مؤكدة في صفوفهم.

وبحسب المعلومات، فإنّ قوة أخرى من "فتح" تتقدّم باتجاه مداخل حي حطين، وتشير المصادر إلى أنَّ الإشتباكات تشتدّ بقوة في المنطقة المذكورة. 
 
مع هذا، أشارت المصادر إلى أنَّ حصيلة الإشتباكات التي اندلعت صباحاً بلغت حتى الآن 3 جرحى، وقد تولت سيارات الإسعاف نقلهم تحت الرصاص إلى مستشفيات عديدة. 
لقراءة تفاصيل إشتباكات اليوم في عين الحلوة.. إضغط هنا
 
 
 

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