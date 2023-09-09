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لبنان
نائبٌ يُعلق على أحداث عين الحلوة.. ماذا قال عن "السلاح الفلسطيني"؟
Lebanon 24
09-09-2023
|
04:01
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قالَ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران، تعليقاً على الاشتباكات في مخيم عين الحلوة: "يا حبذا لو استعمل هذا السلاح لدى القوى الفلسطينية عامة، في فلسطين المحتلة في مواجهة العدو الإسرائيلي".
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أضاف: "ومن يأخذ منظاراً تاريخياً للشعوب العربية منذ القدم، يستنتج أن من يقتلون بعضهم البعض اكثر بكثير ممن تقتله إسرائيل، وهذه الاشتباكات لا تولد إلا الدمار والخراب وإزهاق الأرواح وسقوط الجرحى في صفوف شعب يعاني منذ 70 عاماً".
وتابع: "حان الوقت أن يسلموا سلاحهم الى الدولة اللبنانية، ليتمكنوا من العيش بسلام، خصوصاً أن الشعب اللبناني تحمل وزر وثقل القضية الفلسطينية منذ 50 عاماً، ولا يستطيع أن يستمر بحال من التفلت وانعدام الأمن، الشعب الفلسطيني هم أهلنا وهذه الحروب ما هي إلا لتدمير الأجيال والأمال والالهاء عن القضية الأساس، وهي قضية فلسطين".
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