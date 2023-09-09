المكتب الاعلامي في دار الفتوى: دريان رفض اقتراح تعديل المادة التي تخوله تمديد ولايته

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أعلن المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان، ان "مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رفض رفضا قاطعا ان يطرح في جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من خارج جدول الأعمال مشروع اقتراح تعديل المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 لتمديد ولايته لمرة واحدة، لحين بلوغه سن السادسة والسبعين"، مقدرا مبادرة بعض أعضاء المجلس الشرعي الذين ارتأوا تمديد ولاية مفتي الجمهورية.