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لبنان

شاهدوا صورته.. مقتلُ شقيق إرهابيّ خطير في عين الحلوة!

Lebanon 24
09-09-2023 | 05:05
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أسفرت الإشتباكات المستمرّة في مخيم عين الحلوة، اليوم السبت، عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح وذلك في المناطق المحاذية للمخيم وتحديداً في نطاق الحسبة وسينيق، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام". 
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من جهتها، كشفت مصادر فلسطينية في عين الحلوة لـ"لبنان24" عن مقتل المدعو شادي عيسى شقيق الإرهابي نمر عيسى جراء الإشتباكات في المُخيم اليوم.
 
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنَّ نمر عيسى، وهو أحد أخطر المطلوبين في عين الحلوة، شنّ هجوماً عسكرياً على رأس مجموعة مُسلّحة ضد مراكز حركة "فتح" في منطقة حطين، إلا أنّ قوة خاصة تابعة للحركة تمكنت من إستهدافه وإصابته.
 
ولفتت المصادر إلى أنَّ إرهابياً آخر أصيب بجروحٍ بليغة، وقد جرت محاولات لنقله إلى خارج المخيم بعدما تعذر إسعافه ميدانياً، مشيرة إلى أنّه جرى تسجيل إصابات أخرى في صفوف عناصر جماعتيْ "جند الشام" و "الشباب المسلم" داخل أكثر من محور قتالي في المخيم وتحديداً في حطين والتعمير التحتاني.
 
 
 
 
 
 
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