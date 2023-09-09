آخر معطيات توتر عين الحلوة.. ميقاتي يتصل بعباس وتشديد على أولوية وقف القتال

بعد هُدنة دامت لساعاتٍ فقط إثر الإشتباكات التي تجدّدت يوم أمس الجمعة، عاد التوتّرُ ليُسيطر على مخيم عين الحلوة اليوم السبت عبر جولة اقتتالٍ جرى وصفها بـ"العنيفة" وذلك بين عناصر من حركة "فتح" من جهة ومسلحي جماعتيْ "جند الشام" و "الشباب المسلم" من جهة أخرى.

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ما يجري في المُخيم يمثل سقوطاً لقرار وقف إطلاق النار الذي جاء عقب إجتماعٍ يوم أمس في مكتب رئيس فرع استخبارات الجيش في الجنوب العميد سهيل حرب بحضور أمين سر "فتح" فتحي أبو العردات وممثّل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي. وفعلياً، فإنَّ مسار الأمور يكشف عن منحى خطيرٍ جداً يشير إلى أنَّ حلقات الإشتباكات لن تنتهي ببساطة وسط التصعيد العسكري القائم.

وفي سياق التوتر القائم، أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشاور معه في التطورات الحاصلة في مخيم عين الحلوة. وشدّد رئيس الحكومة في خلال الاتصال على "أولوية وقف الاعمال العسكرية والتعاون مع الاجهزة الامنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة". وقال رئيس الحكومة إن "ما يحصل لا يخدم على الاطلاق القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة الى الدولة اللبنانية بشكل عام وخاصة الى مدينة صيدا التي تحتضن الأخوة الفلسطينيين، وأضاف: "المطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وانظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها".



ماذا حصل اليوم؟



1- في ساعات الصباح، بدأت عناصر مسلحة من جماعتي "جند الشام" و"الشباب المسلم" بإطلاق النار على مراكز "فتح" وقوات الأمن الوطني الفلسطيني في أكثر من محور لاسيما في منطقتي حطين والتعمير التحتاني.

2- على الفور، ردّت "فتح" على مصادر النيران، وتقول المعلومات إنّ قوة خاصّة منها نفذت هجوماً على أحد المنازل الأساسيّة التي يتحصّن بها قادة من جماعتي "الشباب المسلم" و "جند الشام" في المخيّم.



3- المنزل المُستهدف يقعُ في حي التعمير التحتاني وهو على مسافة قريبة من مركز القوّة الأمنية الفلسطينية المُشتركة، وقد جرى تسجيل إصابات مؤكدة في صفوف من كانوا بداخله.



4- خلال الإشتباكات، بادر الإرهابي نمر عيسى على رأس مجموعة مسلحة إلى شنِّ هجومٍ في حي حطين ضدّ عناصر "فتح" ما أسفر عن إصابته ومقتل شقيقهِ شادي عيسى، بحسب ما كشفت مصادر ميدانية لـ"لبنان24".



5- معلومات "لبنان24" تحدثت أيضاً عن إصابة الإرهابي رائد عبده إثر إستهدافه من قبل قوّة خاصة تابعة لـ"فتح"، في حين أفيد عن مقتل عنصر في الحركة وهو علي الرّستم.



6- في ظلّ التوتر القائم، اشتبكت قوّة خاصة من حركة "فتح" عند نقطة صفر مع مُسلحي "جند الشام" و "الشباب المسلم" في موقف البركسات في حين أنّ قوة أخرى من الحركة تقدّمت باتجاه مداخل حي حطين وتمكنت من السيطرة عليها.



7- القذائف الصاروخية وصلت إلى أحياء مختلفة من مدينة صيدا من عين الحلوة، وتحديداً حي نادي الضباط في منطقة سيروب المحاذية للمخيم ومنطقة الحسبة التي تربطُ صيدا بأوتوستراد الجنوب.



8- أسفرت الإشتباكات حتى الآن عن مقتل شخصٍ وإصابة 3 آخرين خارج نطاق المخيم وسط معلومات عن سقوط إصابات عديدة في صفوف مسلحي "جند الشام" و "الشباب المسلم" داخل عين الحلوة.



9- غرفة "التحكم المروري" أفادت عن قطع السير عند الأتوستراد الشرقي صيدا وأوتوستراد الغازية وتحويله الى الطريق البحرية بسبب الإشتباكات.