Advertisement

لبنان

فيديو لباسيل من البترون أثار الجدل.. ماذا أوضح مكتبه الإعلامي بشأنه؟

Lebanon 24
09-09-2023 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1105687-638298610107635717.jpg
Doc-P-1105687-638298610107635717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل البيان التالي:

يتم تداول مقطع مجتزأ من خطاب القاه رئيس التيار خلال عشاء هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحر وتفسيره في غير السياق المعني.

اهل البترون يرددون هذه العبارة على سبيل التودد لمار اسطفان شفيع المدينة، وهو قول سائد بين البترونيين لدرجة ان المطران المرحوم فرنسيس البيسري كان يقوله مازحاً في الكنيسة في عيد مار اسطفان.

 إن الذات الألهية هي فوق كل اعتبار ونحن ابناء الكنيسة نعلم تمامًا ان ليس من احدٍ اكبر من الله.
 
وكان قد انتشر فيديو لباسيل قال فيه أمام مناصريه في البترون: "الله كبير بس مش أكبر من مار اسطفان". 
 
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:19 | 2023-09-09
07:43 | 2023-09-09
05:30 | 2023-09-09
08:59 | 2023-09-09
08:45 | 2023-09-09
08:34 | 2023-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24