غادرت منزلها منذ قرابة الأربعة أشهر ولم تعد.. هل تعرفون مكانها؟

Advertisement

صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:- سارة سعد الدين رجب (مواليد عام 1960، سورية)التي غادرت منزلها الكائن في محلّة طريق الجديدة- بناية بربور منذ قرابة /4/ أشهر ولم تَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّها تُعاني من مرض الزهايمر.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 856811- 01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.