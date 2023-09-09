Advertisement

لبنان

غادرت منزلها منذ قرابة الأربعة أشهر ولم تعد.. هل تعرفون مكانها؟

Lebanon 24
09-09-2023 | 06:02
A-
A+
Doc-P-1105690-638298616055193419.jpeg
Doc-P-1105690-638298616055193419.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:
Advertisement

-  سارة سعد الدين رجب (مواليد عام 1960، سورية)

التي غادرت منزلها الكائن في محلّة طريق الجديدة- بناية بربور منذ قرابة /4/ أشهر ولم تَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّها تُعاني من مرض الزهايمر.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 856811- 01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:19 | 2023-09-09
07:43 | 2023-09-09
05:30 | 2023-09-09
08:59 | 2023-09-09
08:45 | 2023-09-09
08:34 | 2023-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24