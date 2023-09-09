Advertisement

لبنان

رابطة المهندسين المتقاعدين هددت بالتصعيد في حال عدم اقرار المعاش التقاعدي الجديد

Lebanon 24
09-09-2023 | 06:09
A-
A+
Doc-P-1105694-638298618102689958.jpg
Doc-P-1105694-638298618102689958.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين "النقيب بصفته رئيسا  للجنة صندوق التقاعد وكذلك اعضاء اللجنة، ومجلس النقابة ، ولجنة الرقابة على الصندوق التقاعدي، وهيئة المندوبين، إلى اقرار المعاش التقاعدي المقترح من قبل الهيئة التأسيسية للرابطة والمسجل برسالة رسمية في النقابة تحت رقم 6951 بتاريخ 21.9.2023  والذي يبلغ كحد ادنى 231 دولارا شهريا بدلا من 165 دولارا  المقترح من قبلكم، ودون تحميل النقابة اية أعباء مالية؛ وذلك انطلاقا واستنادا من الدراسة التي اعدتها وقدمتها الهيئة التأسيسية للجهات المعنية ، بناء على تحليل الارقام الواردة في موازنة 2023-2024 المطروحة ، ورفع توصية لإقرارها في هيئة المندوبين، والغاء القرار السابق بتحديد راتب 165 دولارا شهريا، مستندة بهذه الدراسة إلى ارقام موازنة 2023-2024 حيث لم تأخذ في الاعتبار ما يحق لنا في قطع حساب 2022- 2023 وذلك بعد تصحيح الأرقام المطروحة في قطع الحساب". 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:19 | 2023-09-09
07:43 | 2023-09-09
05:30 | 2023-09-09
08:59 | 2023-09-09
08:45 | 2023-09-09
08:34 | 2023-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24