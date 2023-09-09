ميقاتي يتصل بالرئيس الفلسطينيّ: لوقف الأعمال العسكرية في عين الحلوة

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشاور معه في التطورات الحاصلة في مخيم عين الحلوة.



Advertisement وشدّد رئيس الحكومة في خلال الاتصال على "أولوية وقف الاعمال العسكرية والتعاون مع الاجهزة الامنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة". وشدّد رئيس الحكومة في خلال الاتصال على "أولوية وقف الاعمال العسكرية والتعاون مع الاجهزة الامنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة".