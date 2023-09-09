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لبنان

ميقاتي يتصل بالرئيس الفلسطينيّ: لوقف الأعمال العسكرية في عين الحلوة

Lebanon 24
09-09-2023 | 06:16
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشاور معه في التطورات الحاصلة في مخيم عين الحلوة.

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وشدّد رئيس الحكومة في خلال الاتصال على "أولوية وقف الاعمال العسكرية والتعاون مع الاجهزة الامنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة".

وقال رئيس الحكومة إن "ما يحصل لا يخدم على الاطلاق القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة الى الدولة اللبنانية بشكل عام وخاصة الى مدينة صيدا التي تحتضن الأخوة الفلسطينيين، وأضاف: "المطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وانظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها".
 
 
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