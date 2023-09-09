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لبنان
الأبيض ممثلاً ميقاتي وضع حجر أساس قسم غسيل الكلى في مستشفى المنية الحكومي
Lebanon 24
09-09-2023
|
06:53
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وضع في حرم مستشفى المنية الحكومي حجر الأساس لمركز غسيل الكلى، الممول من جمعية "العزم والسعادة"، صباح اليوم، وذلك بحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، النائب أحمد الخير، ممثلة جمعية "العزم والسعادة" بارعة أحمد، رئيس اتحاد بلديات المنية خالد الدهيبي، المكلفة تسيير شؤون بلدية المنية ديالى بدور، رئيس بلدية مركبتا بسام عطية، رئيس مجلس ادارة مستشفى المنية الحكومي علاء زريقة ومديرة المستشفى ديمة جمال، رئيس جمعية "سبل السلام" الشيخ ارسلان ملص، وحشد من الاعلاميين والأطباء.
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وجال الوزير الأبيض والنائب الخير في مركز غسيل الكلى واطلعوا على سير الأعمال فيه.
وفي حديث للصحافيين، قال الأبيض: " إنّ هذا المشروع الحيوي ضروري لمنطقة المنية والجوار، وهو حاجة ملحة منذ عقود حيث يتكبد مرضى غسيل الكلى اعباء التنقل الى مستشفيات بعيدة لاتمام الجلسات".
وأضاف: "لقد تلقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مطلب أهالي المنطقة الممثلين بالنائب الصديق احمد الخير، الذي قام مشكوراً بتمويل تشييد هذا المركز بمواصفات صحية عالية جداً".
بدوره، شكر الخير للرئيس نجيب ميقاتي المكرمة التي قدمها لمستشفى المنية الحكومي، معتبراً أن "تأهيل البنى الصحية أساسي في أي عملية انماء"، قائلاً: "هناك تكامل بين العمل السياسي والانمائي، ولا يمكن فصل المسارين عن بعضهما البعض، ونحن هذه السنة أمام عام انمائي باذن الله، وقد بدأنا مع اتحاد البلديات والبلديات ومصلحة المياه وباقي الادارات بمتابعة الامور الانمائية، بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنية والمنظمات، وكانت باكورة العمل في تجهيز المركز الثقافي الكويتي، وشبكات الطاقة الشمسية المخصصة لابار المياه، وكورنيش المنية والاوتوستراد الدولي، ونحن مسؤولون أمام اهالي المنية الذين اعطونا ثقتهم، لذا نسأل الله ان نكون على قدر هذه المسؤولية".
وكان الخير وابيض قد زارا مركز اسعاف جمعية "سبل السلام"، حيث اطلع الابيض على عمل جهاز الاسعاف وما يقدمه من خدمات لابناء المنية.
وقال الخير في معرض الزيارة: "لقد زرعت جمعية سبل السلام بذور الامل فحصدت سنابل الخير والمحبة والعطاء، ونحن الى جانب هذه المؤسسة التي قدمت الكثير لابناء المنية، وما تقدمه من عطاء يوجب علينا الشكر والثناء".
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