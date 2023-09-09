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لبنان

قياديّ في "فتح": سنُفشل المخطط الذي يستهدف عين الحلوة ونحنُ ندافع عن أنفسنا

خاص "لبنان 24" - صيدا

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Lebanon 24
09-09-2023 | 07:32
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قال القياديّ في حركة "فتح" اللواء ماهر شبايطة لـ"لبنان24" إنّ "المعارك التي تخوضها فتح في مخيم عين الحلوة اليوم تأتي في سياق الدفاع عن النّفس في ظل اعتداءات العناصر المسلّحة التابعة لجماعتي جند الشام والشباب المسلم"، وأضاف: "إننا نؤكد تمسّكنا بخيار تسليم قتلة القيادي في فتح اللواء أبو أشرف العرموشي ولن نرضى بغير ذلك". 
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ولفت شبايطة إلى أنّ "فتح" ستنجحُ في إفشال المُخطّط الذي يستهدفُ المُخيم وأهله الآمنين، مؤكداً أن "التعاون قائم ومُستمر مع الجيش والدولة اللبنانية، كما أنَّ سائر القوى الفلسطينية تنسق مع بعضها في ملف المخيم". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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