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لبنان
سيارة تضرّرت بشدّة... بالصور حادث سير على أوتوستراد عمشيت وهذا عدد الجرحى
Lebanon 24
09-09-2023
|
07:53
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أنقذ عناصر من الدفاع المدني ثلاثة جرحى باستعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية من داخل سيارتهم بسبب تضرر هيكلها بشدة جراء قوة الحادث الذي وقع على اوتوستراد عمشيت -جبيل.
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حادث سير
عمشيت
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