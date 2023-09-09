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لبنان

سيارة تضرّرت بشدّة... بالصور حادث سير على أوتوستراد عمشيت وهذا عدد الجرحى

Lebanon 24
09-09-2023 | 07:53
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أنقذ عناصر من الدفاع المدني ثلاثة جرحى باستعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية من داخل سيارتهم بسبب تضرر هيكلها بشدة جراء قوة الحادث الذي وقع على اوتوستراد عمشيت -جبيل.
 
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حادث سير

عمشيت

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