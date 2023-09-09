سيارة تضرّرت بشدّة... بالصور حادث سير على أوتوستراد عمشيت وهذا عدد الجرحى

أنقذ عناصر من الدفاع المدني ثلاثة جرحى باستعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية من داخل سيارتهم بسبب تضرر هيكلها بشدة جراء قوة الحادث الذي وقع على اوتوستراد عمشيت -جبيل.

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