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لبنان

البطريرك يونان يعقد غدا اجتماع السينودس لأساقفة الكنيسة السريانية الكاثوليكية في قره قوش

Lebanon 24
09-09-2023 | 08:02
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يعقد بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، اجتماع السينودس المقدس لأساقفة الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية في دورته العادية لهذا العام، في مقر مطرانية الموصل وتوابعها، في قره قوش (بغديدا) – العراق، في الفترة الممتدة من 10 حتى 15 الحالي.
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وأشار بيان لامانة سر بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية إلى أنها "المرة الأولى في تاريخ الكنيسة السريانية الكاثوليكية التي فيها يعقد اجتماع السينودس خارج مقر الكرسي البطريركي في لبنان، وذلك إيقانا من غبطته ومن أصحاب السيادة المطارنة آباء السينودس المقدس لأهمّية أبرشية الموصل في تاريخ الكنيسة السريانية الكاثوليكية، وتعزيزا للحضور المسيحي الأصيل والمؤسس في الشرق عامة، وفي العراق بشكل خاص. نسأل المؤمنين في كل مكان أن يصلوا كي تتكلل أعمال هذا السينودس بالنجاح، تحت أنوار الروح القدس، وبشفاعة أمنا مريم العذراء الطاهرة، سيدة النجاة، وجميع القديسين والشهداء، لما فيه خير الكنيسة السريانية الكاثوليكية وخلاص نفوس المؤمنين.
وسيفتتح البطريرك يونان السينودس بقداس حبري احتفالي في تمام السابعة من مساء يوم غد الأحد، في كاتدرائية الطاهرة الكبرى – قره قوش، يعاونه آباء السينودس. ثم يستهل أعمال السينودس بجلسة افتتاحية في تمام العاشرة من صباح يوم الإثنين المقبل، في المقر الجديد لمطرانية الموصل في قره قوش، حيث ستستمر الاجتماعات في جلسات مغلقة تختتم بالصلاة الختامية وتلاوة البيان الختامي للسينودس في تمام السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل في 15 الحالي في كاتدرائية الطاهرة الكبرى".
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