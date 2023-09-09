Advertisement

لبنان

اجتماع للقوى الفلسطينية والاحزاب اللبنانية في صيدا لبحث سبل تثبيت وقف اطلاق النار

Lebanon 24
09-09-2023 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1105756-638298711808707658.jpg
Doc-P-1105756-638298711808707658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعقد هيئة العمل الفلسطيني المشترك والاحزاب اللبنانية اجتماعا موسعا لها بعد قليل في مقر الاتحادات في صيدا لبحث سبل تثبيت وقف اطلاق النار في عين الحلوة. 

ولفت عضو الهيئة مسؤول الجبهة الديمقراطية في عين الحلوة فؤاد عثمان الى ان "الجهود حاليا تتركز من اجل تثبيت وقف اطلاق النار" وان "الاجتماع المرتقب للقوى الفلسطينية واللبنانية في مقر الاتحادات سيبحث سبل وبنود هذا الاتفاق لجهة تعزيز دور القوة الامنية الفلسطينية المشتركة للقيام بواجبها في تكريس الامن وحفظه، وكذلك تطبيق بنود ما تم الاتفاق عليه في سفارة دولة فلسطين لجهة تسليم مرتكبي جريمة العميد ابو اشرف العرموشي وكذلك عبد فرهود. واذا لم يتم تطبيق هذه البنود فان الوضع سيبقى على ما هو عليه وستبقى المناوشات". 
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:19 | 2023-09-09
07:43 | 2023-09-09
05:30 | 2023-09-09
10:34 | 2023-09-09
10:25 | 2023-09-09
10:20 | 2023-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24