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لبنان

سوريّ سرق أكثر من 2000 دولار من داخل محطة محروقات!

Lebanon 24
09-09-2023 | 08:59
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن العامل السوري مهند م. أقدم على سرقة غلة محطة "جودي" للمحروقات التي يعمل فيها عند دوار البص، وتقدر بأكثر من ألفي دولار اميركي، وفر الى جهة مجهولة. وتقدم صاحب المحطة بشكوى امام فصيلة درك صور.
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سرقة

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