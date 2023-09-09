حزب الله: متعاطفون مع الشعب المغربي الشقيق

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أعرب "حزب الله" في بيان، عن تعاطفه "العميق مع الشعب المغربي الشقيق" ووقوفه إلى جانبه "في هذا المُصاب المُفجع والأليم". وتقدّم من ذوي الضحايا ب"أحرّ التعازي والمواساة"، سائلا الله "الشفاء والعافية للمصابين والمنكوبين، وأن يُساعد الشعب المغربي وحكومته على لملمة جراحه وإغاثة المُتضرّرين والنهوض من هذه الفاجعة التي ألمّت به في وقت قريب".