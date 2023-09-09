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لبنان

حزب الله: متعاطفون مع الشعب المغربي الشقيق

Lebanon 24
09-09-2023 | 10:20
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أعرب "حزب الله" في بيان، عن تعاطفه "العميق مع الشعب المغربي الشقيق" ووقوفه إلى جانبه "في هذا المُصاب المُفجع  والأليم". وتقدّم من ذوي الضحايا ب"أحرّ التعازي والمواساة"، سائلا الله "الشفاء والعافية للمصابين والمنكوبين، وأن يُساعد الشعب المغربي وحكومته على لملمة جراحه وإغاثة المُتضرّرين والنهوض من هذه الفاجعة التي ألمّت به في وقت قريب".
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