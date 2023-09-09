Advertisement

لبنان

القصيفي اتصل بالبقالي معزيا بضحايا زلزال المغرب

Lebanon 24
09-09-2023 | 10:25
A-
A+
Doc-P-1105785-638298772908768186.jpg
Doc-P-1105785-638298772908768186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية الأمين المساعد لاتحاد الصحافيين العرب جوزف القصيفي بنقيب الصحافيين في المغرب نائب رئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب عبدالله البقالي، ناقلا اليه تعازيه وتعازي مجلس نقابة المحررين واعضاء النقابة بضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية وخلف الضحايا والجرحى.
Advertisement

وسأل القصيفي الرحمة للضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى داعيا الأسرة الصحافية في لبنان والعالم العربي والعالم إلى "التضامن مع الزميلات والزملاء في المملكة المغربية وأبناء المملكة في هذه الأحوال المأسوية الحرجة".

وإذ شكر النقيب البقالي النقيب القصيفي على اتصاله، أفاد أن "التقارير الأولية الواردة إلى النقابة حتى مساء السبت التاسع من ايلول لم تفد عن وقوع ضحايا او إصابات في صفوف الصحافيين والاعلاميين وأن النقابة تتابع التطورات على الارض لحظة فلحظة". وثمن "تعاطف لبنان وصحافته وصحافييه مع المحنة التي ألمت بالمغرب"، متمنيا "انتصار وطن الارز على أزماته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:26 | 2023-09-09
12:02 | 2023-09-09
11:51 | 2023-09-09
10:34 | 2023-09-09
10:20 | 2023-09-09
10:00 | 2023-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24