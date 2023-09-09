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لبنان
القصيفي اتصل بالبقالي معزيا بضحايا زلزال المغرب
Lebanon 24
09-09-2023
|
10:25
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اتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية الأمين المساعد لاتحاد الصحافيين العرب جوزف القصيفي بنقيب الصحافيين في المغرب نائب رئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب عبدالله البقالي، ناقلا اليه تعازيه وتعازي مجلس نقابة المحررين واعضاء النقابة بضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية وخلف الضحايا والجرحى.
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وسأل القصيفي الرحمة للضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى داعيا الأسرة الصحافية في لبنان والعالم العربي والعالم إلى "التضامن مع الزميلات والزملاء في المملكة المغربية وأبناء المملكة في هذه الأحوال المأسوية الحرجة".
وإذ شكر النقيب البقالي النقيب القصيفي على اتصاله، أفاد أن "التقارير الأولية الواردة إلى النقابة حتى مساء السبت التاسع من ايلول لم تفد عن وقوع ضحايا او إصابات في صفوف الصحافيين والاعلاميين وأن النقابة تتابع التطورات على الارض لحظة فلحظة". وثمن "تعاطف لبنان وصحافته وصحافييه مع المحنة التي ألمت بالمغرب"، متمنيا "انتصار وطن الارز على أزماته".
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