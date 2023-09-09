أكّد قائد قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" في صيدا اللواء أبو إياد الشعلان لـ"لبنان24" أنَّ "حركة فتح مُلتزمة بوقف إطلاق النار الذي ثبّته إجتماع هيئة العمل الفلسطيني المُشترك اليوم"، مشيراً إلى أنَّ "الحركة تتصدّى لإعتداءات المجموعات المُسلّحة في أكثر من محور".

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ولفت الشعلان إلى أنَّ "ما تقومُ به الجماعات المُسلحة يهدف إلى السيطرة على المُخيم وتغيير واقع الحال فيه"، وأضاف: "رغم ذلك، سنستمرُّ بالمواجهة ولن نسمح لهم بالتمدّد والإعتداء على أهلنا وأمن المُخيم خطّ أحمر".



وأوضح الشعلان أنّ المسلّحين التابعين لجند الشام والشباب المسلم فتحوا معركة جديدة في حي الرأس الأحمر، لكن ذلك لم يؤدّ إلى أي سيطرة ميدانية لهم"، وقال: "المسلحون الإرهابيون نفذوا أيضاً إعدامات بحقّ أحد المدنيين داخل منزله في منطقة الرأس الأحمر وهذه الجريمة بشعة بكلِّ المقاييس".

