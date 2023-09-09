أبرزها من بري وميقاتي.. دريان يتلقى إتصالات تهنئة بتجديد ولايته على رأس دار الفتوى

تلقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس النواب نبيه بري هنأه فيه بتجديد ولايته، وتمنى له "التوفيق والنجاح الدائمين، لما فيه خير المسلمين واللبنانيين جميعاً".

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كذلك، تلقى المفتي دريان اتصالاً مماثلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.



بدوره، هنأ اللواء عباس إبراهيم مفتي الجمهورية على "استمراره على رأس دار الفتوى، بعد قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، اليوم، بتعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين، ومدة ولاية مفتيي المناطق حتى الثانية والسبعين".



وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قال إبراهيم: "أهنّئ سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على الثقة المطلقة لقيادة دار الفتوى، دار الاعتدال في هذا التوقيت الذي يحتاج رجالا حكماء يحرصون على الوحدة الإسلامية والعيش الواحد".



من جهته، نوه تكتل "الإعتدال الوطني" بالتمديد لدريان، مؤكداً أنه "خير من قاد دار الفتوى والطائفة السنية في هذه الظروف الدقيقة".



وفي بيانٍ له، شدد التكتل على أنّ "لبنان بأمس الحاجة لحكمة سماحة المفتي في مقاربة الأمور، وللنهج الوطني الذي يتبناه في التعاطي مع الملفات".



من جهته، هنأ عضو التكتل النائب أحمد الخير المفتي دريان بعد تمديد ولايته، وقال في بيان: "ان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أصاب في قراره، وأخذ بعين الاعتبار ما تقتضيه دقة المرحلة ووحدة الصف من ضرورة لاستمرار سماحة المفتي عبد اللطيف دريان على رأس دار الفتوى، ونحن معهم في هذه الثقة المتجددة بسماحة المفتي، الذي نشهد على حكمته وتواضعه ووطنيته وعروبته وحرصه على الدار، لإكمال مسيرة الارتقاء بدورها كمرجعية وطنية وإسلامية، وتدشين مرحلة جديدة لتحصينها وتطوير مؤسساتها، وإبقائها كما كانت على الدوام حاضنة لقضايا الوطن والعرب والمسلمين، وصمام امان للوحدة الوطنية والإسلامية والعيش الواحد والسلم الأهلي والاعتدال. نتمنى لسماحة المفتي دوام الصحة والعافية، والتوفيق في ولايته الجديدة لما فيه خير الوطن وأبنائه من المسلمين". كذلك، تلقى المفتي دريان اتصالاً مماثلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.بدوره، هنأ اللواء عباس إبراهيم مفتي الجمهورية على "استمراره على رأس دار الفتوى، بعد قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، اليوم، بتعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين، ومدة ولاية مفتيي المناطق حتى الثانية والسبعين".وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قال إبراهيم: "أهنّئ سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على الثقة المطلقة لقيادة دار الفتوى، دار الاعتدال في هذا التوقيت الذي يحتاج رجالا حكماء يحرصون على الوحدة الإسلامية والعيش الواحد".من جهته، نوه تكتل "الإعتدال الوطني" بالتمديد لدريان، مؤكداً أنه "خير من قاد دار الفتوى والطائفة السنية في هذه الظروف الدقيقة".وفي بيانٍ له، شدد التكتل على أنّ "لبنان بأمس الحاجة لحكمة سماحة المفتي في مقاربة الأمور، وللنهج الوطني الذي يتبناه في التعاطي مع الملفات".من جهته، هنأ عضو التكتل النائب أحمد الخير المفتي دريان بعد تمديد ولايته، وقال في بيان: "ان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أصاب في قراره، وأخذ بعين الاعتبار ما تقتضيه دقة المرحلة ووحدة الصف من ضرورة لاستمرار سماحة المفتي عبد اللطيف دريان على رأس دار الفتوى، ونحن معهم في هذه الثقة المتجددة بسماحة المفتي، الذي نشهد على حكمته وتواضعه ووطنيته وعروبته وحرصه على الدار، لإكمال مسيرة الارتقاء بدورها كمرجعية وطنية وإسلامية، وتدشين مرحلة جديدة لتحصينها وتطوير مؤسساتها، وإبقائها كما كانت على الدوام حاضنة لقضايا الوطن والعرب والمسلمين، وصمام امان للوحدة الوطنية والإسلامية والعيش الواحد والسلم الأهلي والاعتدال. نتمنى لسماحة المفتي دوام الصحة والعافية، والتوفيق في ولايته الجديدة لما فيه خير الوطن وأبنائه من المسلمين".

كذلك، اتصل العلامة السيد علي فضل الله بالمفتي دريان وتمنى له النجاح والتوفيق، آملاً أن يشكل صمام أمان على الصعيد الإسلامي والوطني.

وحيا رئيس "المركز الاسلامي للدراسات والاعلام" الشيخ خلدون عريمط "المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى على جهده المبارك وموقفه الصلب بإصراره في جلسته الاخيرة على تعديل المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 18 وتعديلاته، والتي نصت على انتهاء ولاية مفتي الجمهورية عند بلوغه 72 عاما، بحيث عدلت من المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى لتنتهي ولاية المفتي عند بلوغه 76 عاما".



وقال في بيان: "لا شك أن قرار المجلس الشرعي توخى المصلحة الاسلامية والوطنية العامة، فالمفتي دريان ضرورة شرعية وحاجة وطنية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان عامة والمسلمين السنة بوجه خاص، فالساحة الاسلامية السنية ومعها الساحة الوطنية تحتاج الى العقل الرشيد والحكمة في القول والعمل في مقاربة التحديات والاستهدافات المعروفة التي تواجه المسلمين وخاصة اهل السنة والجماعة منهم واللبنانيين عامة".



أضاف: "من المؤسف ان من قاتل واتهم وانحرف وخرج عن جادة الصواب وشق المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بهدف التمديد لذاته، ينتقد الآن التعديل، ويوهم الرأي العام بحرصه على عدم المس بالقوانين والانظمة وعدم صحة التشريع او التعديل للمرسوم الاشتراعي رقم 18. عجيب امر هؤلاء، فهم كالريشة المعلقة في الهواء، تحركهم اهواؤهم ومصالحهم الذاتية وانانياتهم المعروفة".



وختم: "ليعلم القريب والبعيد، ستبقى بيروت ومقام مفتي الجمهورية ودار الفتوى فيها عصية على كل الصغار الصغار مهما حاولوا التشبه بالكبار من ابناء وطني".







