تحذيرٌ من قائد الجيش!

كانت لافتاً يوم أمس كلام قائد الجيش جوزاف عون عن الوضع الميداني في جرود البقاع وتحذيره من أن الوضع يُنذر بالأسوأ قريباً.



Advertisement ما قاله قائد الجيش علقت عليه مصادر سياسيّة بالقول: "يجب الإلتفات بشدة إلى ما يقوله عون وهذا التحذير ليس عادياً في ظل هجمة النازحين السوريين". ما قاله قائد الجيش علقت عليه مصادر سياسيّة بالقول: "يجب الإلتفات بشدة إلى ما يقوله عون وهذا التحذير ليس عادياً في ظل هجمة النازحين السوريين".