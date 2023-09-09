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لبنان

تحذيرٌ من قائد الجيش!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-09-2023 | 13:15
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كانت لافتاً يوم أمس كلام قائد الجيش جوزاف عون عن الوضع الميداني في جرود البقاع وتحذيره من أن الوضع يُنذر بالأسوأ قريباً.

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ما قاله قائد الجيش علقت عليه مصادر سياسيّة بالقول: "يجب الإلتفات بشدة إلى ما يقوله عون وهذا التحذير ليس عادياً في ظل هجمة النازحين السوريين".

وأضافت: "ما يجري في سوريا ليس سهلاً وهناك مخاوف من حصول هزات أمنية تنتقل إلى الحدود مع لبنان، وهذا السبب قد يكون دافعاً لقائد الجيش لدق جرس الإنذار، وعلى الأطراف السياسية دعم مهمة المؤسسة العسكرية بكافة الوسائل".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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