نائب يُحذر: أخشى تفجير مخيم عين الحلوة من الداخل!

جالَ الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد على النازحين من مخيم عين الحلوة في جامع الموصللي في صيدا وفي مبنى بلدية المدينة، واطلع من الأهالي على أحوالهم.

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وأسف سعد "لتزايد اعداد النازحين من المخيم بشكل كبير"، مبدياً تخوفه "من تفجير المخيم من الداخل بهدف تهجير أهله وضرب نضال الشعب الفلسطيني المديد من أجل حقه في العودة إلى فلسطين وتهديد أمن مدينة صيدا والضغط عليها وتهديد الأمن الوطني اللبناني".



وكان سعد استقبل في مكتبه في صيدا القيادي في "حركة الجهاد الاسلامي" شكيب العينا، حيث كانت أحداث المخيم محور اللقاء. كذلك، أجرى النائب الصيداويّ مروحة اتصالات مع قيادات فلسطينية للعمل على وقف اطلاق النار.