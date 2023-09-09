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لبنان

بالمعلومات.. هذا ما جرى بين "التيار" و "حزب الله" في ميرنا الشالوحي

Lebanon 24
09-09-2023 | 14:12
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أن إجتماعاً عُقد يوم أمس بين "التيار الوطني الحر" و "حزب الله" في ميرنا الشالوحي، وضمّ عن "التيار" آلان عون، أنطوان قسطنطين، غابي ليون وطوني عبود، وعن الحزب النائب علي فياض وعبد الحليم فضل الله. 
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ولفتت القناة إلى أنَّ النقاش بين "التيار" و "الحزب" بدأ من أرضية مشروع قانون اللامركزية الادارية الذي سبق وقدمه وزير الداخلية الأسبق زياد بارود إلى مجلس النواب، وأضافت: "التيار جاء بورقة تعديلات وإضافات قد تجعل مشروع بارود هيكلاً على ورق، والمجتمعين اتفقوا على لقاءات دورية مرة لدى مراكز التيار وفي المرة الثانية لدى مكاتب حزب الله". 
وأشارت "الجديد" إلى أنَّ "الإجتماع الثاني بين حزب الله والتيار سيُعقد منتصف الأسبوع المقبل لكن النقاش ما يزال تقنياً صرف ويتعلق بالبلديات وتحصيلها المالي وتقسيماتها"، وأضافت: "التيار يشدد على عائدات البلديات حفاظاً على التوازن بين المناطق فيما يركز حزب الله على عدم استدراجه إلى أي صيغة تؤدّي إلى التقسيم والفدرالية".
وفي السّياق، نقلت القناة عن مصادر الحزب قوله: "ما رح نقبل بأي خطوة فيها نفس لحكم المتصرفية". كذلك، أوضحت القناة أنّ "الطرفين أجمعا على أنَّ درب التفاوض ما يزال طويلاً وهو لم يدخل بعد في عمق مطالب التيار والمتصلة كأولوية في الصندوق السيادي".




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