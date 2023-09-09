Advertisement

لبنان

كلامٌ لافت جداً للواء عباس إبراهيم عن عين الحلوة.. ماذا قال؟

Lebanon 24
09-09-2023 | 14:37
A-
A+
Doc-P-1105849-638298932800906898.jpg
Doc-P-1105849-638298932800906898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر المدير العام السّابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عبر حسابه على "إكس" صورة تظهر خيم اللاجئين الفلسطينيين بعد النكبة عام 1948 وصورة أخرى للخيم التي تم استحداثها اليوم في صيدا للنازحين الفلسطينيين من مخيم عين الحلوة إبان الإشتباكات التي اندلعت داخله. 
 
وفي تعليقٍ له، قال إبراهيم: "المشهد ذاته. أمّا الفارق 75 عاماً. الفارق الآخر تبدل الأدوات: الأولى إسرائيلية، الثانية أيادٍ فلسطينية. هذه المرة الضحيّة هي الجلّاد والجلّاد هو الضحية. خيم الايواء للنازحين من عين الحلوة خطوة أولى على طريق شطب حق العودة".
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:19 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:04 | 2023-09-09
16:55 | 2023-09-09
16:25 | 2023-09-09
15:55 | 2023-09-09
15:50 | 2023-09-09
15:32 | 2023-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24