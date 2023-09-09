كلامٌ لافت جداً للواء عباس إبراهيم عن عين الحلوة.. ماذا قال؟

نشر المدير العام السّابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عبر حسابه على "إكس" صورة تظهر خيم اللاجئين الفلسطينيين بعد النكبة عام 1948 وصورة أخرى للخيم التي تم استحداثها اليوم في صيدا للنازحين الفلسطينيين من مخيم عين الحلوة إبان الإشتباكات التي اندلعت داخله.

وفي تعليقٍ له، قال إبراهيم: "المشهد ذاته. أمّا الفارق 75 عاماً. الفارق الآخر تبدل الأدوات: الأولى إسرائيلية، الثانية أيادٍ فلسطينية. هذه المرة الضحيّة هي الجلّاد والجلّاد هو الضحية. خيم الايواء للنازحين من عين الحلوة خطوة أولى على طريق شطب حق العودة".